السعودية تحذر رعاياها في الولايات المتحدة

طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة السعوديين في العاصمة واشنطن، بالالتزام بحظر التجول الذي فرضته السلطات بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "على المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول من الساعة 6 مساء الأربعاء وحتى 6 من صباح غد الخميس".

وأضافت: "اتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".

وأعلنت عمدة واشنطن ميوريل باوزير عن فرض حظر التجول في العاصمة اعتبارا من الساعة السادسة من مساء الأربعاء بتوقيت المدينة وحتى السادسة من صباح الخميس.

المصدر: "سبق"