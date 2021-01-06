الصحة الفلسطينية ترفض استلام 20 طعما مضادا لكورونا من جهات إسرائيلية
Reuters
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نفت الصحة الفلسطينية بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري والصحفي الإسرائيلي غال بيرغر حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إسرائيل، وأكدت أنها رفضت تسلم أي لقاح إسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان لها: "شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت على وزارة الصحة الفلسطينية استلام 20 لقاحا فقط لتجربتها من جانب وزارة الصحة، وهو أمر رفضته الوزارة بشكل قاطع".
وأضافت: "الحكومة الفلسطينية تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.
وأوضحت أن اللقاح سيكون متوفرا في فلسطين خلال شهر شباط المقبل، وسيكون اختياريا ومجانيا للمواطنين.
المصدر: "معا"