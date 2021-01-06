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الجيش اللبناني: زورق إسرائيلي خرق المياه الإقليمية وألقى قنبلة صوتية

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الجيش اللبناني: زورق إسرائيلي خرق المياه الإقليمية وألقى قنبلة صوتية
Reuters ILAN ROSENBERG
زورق حربي إسرائيلي
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أعلن الجيش اللبناني، عن "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أمس، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة"، مؤكدا أن "عناصر الزورق ألقوا قنبلة صوتية فوق تلك البقعة البحرية".

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وقالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه ، في بيان، إنه "بتاريخ 5 / 1 / 2021، ما بين الساعة 15.22، والساعة 15.27، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة صوتية فوق البقعة البحرية المذكورة"، موضحا أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: "النشرة"

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