غضب في الشارع العراقي إثر تجاهل وكالة أنباء حكومية 3 حروب في "إنفوغرافيك" عن الجيش

تسببت مادة "إنفوغرافيك" نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، بجدل كبير في الأوساط الشعبية العراقية.

وتحدث "الإنفوغرافيك" عن تاريخ الجيش العراقي منذ عام 1921 الذي شهد تأسيسه، إلى عام 2020، لكنه تجاهل ذكر الحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت والحرب الأمريكية على العراق عام 2003.

وأثارت هذه المادة الصحفية في مؤسسة الدولة الرسمية، غضبا في الشارع العراقي، وانتقد مدونون ونشطاء هذا التجاهل.

نشر انتصارات #الجيش_العراقي والتغافل عن الانتصار في الحرب العراقية الايرانية، ما هو الا رسالة صريحة وواضحة ان وكالة الأنباء العراقية، لا زالت أداة بيد الولائيين واحزابهم الإسلامية اللي عاثت بـ #العراق فسادا



وبهذه المناسبة هاشتاك #عار_واع جدا مناسب .. #عيد_الجيش_العراقيpic.twitter.com/W1usFbBCG8 — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) January 5, 2021

تجاهل وكالة الأنباء الرسمية في العراق @INA__NEWS لتضحيات الجيش العراقي في حربه ضد إيران خلال ذكرها لمآثر جيشنا خلال ١٠٠ عام يدل على مدى هيمنة النظام الإيراني على العراق ومؤسساته الحكومية ونظامه السياسي بشكل عام

والسؤال: ماذا قدمت إيران للسلطة في العراق حتى يُكن لها كل هذا الولاء؟ pic.twitter.com/rLHh4xNXkb — عمر الجنابي (@omartvsd) January 5, 2021

نتعلم من قراءة إنفوغرافيك وكالة الأنباء الرسمية "واع" أن (الانقلابات العسكرية) مواقف بطولية أما دحر جيش الغزاة (الإيراني) عملٌ من العار والخزي التطرق له أو ذكره!#عيد_الجيش_العراقيpic.twitter.com/NAaOczH5a5 — Awab Ayoob (@awabayoob) January 5, 2021

يعني بشرفكم حرب استمرت 8 سنين وراح بيها اكثر من 500 الف شهيد متذكروها لان ضد ايران حاطين بمكانها حرب داعش الي الواحد فشلة يسولف بيها مجموعة عصابة تقل عن 300 شخص سرقوا 4 محافظات 😂 خوش جيش مال عتاكه ختمتوا لفل 100 بطيحان الحظ #عيد_الجيش_العراقيpic.twitter.com/TQjvpxvqVB — إيمان خـليفة || eman khalifa (@emaen_khalifa) January 5, 2021

الخونة في وكالة الأنباء العراقية وعلى رأسها مديرهم حذفوا أنتصارات الجيش العراقي (الحرفي والمهني) من لائحة أنتصارات الجيش العراقي.

هذه ليست دولة تستحق الأحترام.#جيش_العراق#أنقذو_شعب_العراق#العراق_ينتفض#العراق_ينتصرpic.twitter.com/1IekWWV8AX — Thair Al-Obaydi 🌍 (@ThairAlObaydi) January 6, 2021