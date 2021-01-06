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غضب في الشارع العراقي إثر تجاهل وكالة أنباء حكومية 3 حروب في "إنفوغرافيك" عن الجيش

أخبار العالم العربي

غضب في الشارع العراقي إثر تجاهل وكالة أنباء حكومية 3 حروب في
AFP
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تسببت مادة "إنفوغرافيك" نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، بجدل كبير في الأوساط الشعبية العراقية.

وتحدث "الإنفوغرافيك" عن تاريخ الجيش العراقي منذ عام 1921 الذي شهد تأسيسه، إلى عام 2020، لكنه تجاهل ذكر الحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت والحرب الأمريكية على العراق عام 2003.

وأثارت هذه المادة الصحفية في مؤسسة الدولة الرسمية، غضبا في الشارع العراقي، وانتقد مدونون ونشطاء هذا التجاهل.

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