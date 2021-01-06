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مدير المخابرات المصرية يقدم للسيسي نتائج التحركات الخارحية الأخيرة

أخبار العالم العربي

مدير المخابرات المصرية يقدم للسيسي نتائج التحركات الخارحية الأخيرة
RT
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اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واستعرضا التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض السيد رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي".

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث "وجه السيسي في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم".

المصدر: RT

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