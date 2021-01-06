وزير الدفاع العراقي يحذر من "حرب أهلية" بسبب "مطلقي الصواريخ"

حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من "حرب أهلية" يريد البعض جر العراق إليها بسبب قصف البعثات الدبلوماسية.

وقال في تصريح صحفي، إن "استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطن العراقي ضحيتها، لذا على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا".

وأضاف: "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي، ونعمل على تأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ".

يذكر أن السفارة الأمريكية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى عمليات قصف بصواريخ من قبل "جماعات مجهولة".

وتحذر الحكومة العراقية بشكل مستمر من استهداف السفارة، وتتهم بعض الأطراف السياسية جماعات مسلحة مقربة من إيران بعمليات القصف.

المصدر: "العربية" + RT