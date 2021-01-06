رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يعتزم النظر في استئناف المساعدات للفلسطينيين

أعلن الرئيس الجديد للجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنه سينظر في استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، كذلك أيد عودة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى الولايات المتحدة.

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وقال غريغوري ميكس أول أسود يتولى رئاسة اللجنة في مقابلة مع "فرانس برس" إن ذلك يأتي في سياق سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن المؤيدة لحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين.

وقال ميكس "إنني مؤيد بشدة لحل الدولتين الذي يعطي الطرفين حق تقرير مصيرهما، لأن تلك تبدو لي الوسيلة الوحيدة لضمان دولة إسرائيلية يهودية قابلة للحياة ودولة فلسطينية مسالمة، تكونا مترابطتين على الصعيد التجاري".

وتابع "ربما نحتاج بالتالي لتحريك برنامج المساعدات الأمريكية للفلسطينيين لنظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتولي القيادة من جديد".

وألغت إدارة ترامب في 2018 أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أوقفت المساهمة الأمريكية في تمويل ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وألغت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: أ ف ب