أنباء عن تصعيد القصف التركي في شمال سوريا وأنقرة تعلن تحييد 7 مقاتلين أكراد

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء عن تحييد قواتها سبعة مقاتلين أكراد في شمال سوريا، وسط أنباء عن توسيع رقعة القصف التركي في ريف الحسكة الشمالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسلحين السبعة المنتمين إلى "تنظيم ي ب ك/ بي كا كا" (أي "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية) حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، مضيفة أن الجنود الأتراك تمكنوا من تحييدهم قبل تحقيقهم هدفهم.

في غضون ذلك، أفاد نشطاء سوريون معارضون ووسائل إعلام كردية بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها لناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت قناة "هاوار" الكردية إلى أن الجيش التركي وسع رقعة قصفه للقرى الواقعة على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان، موضحة أن القصف العنيف يطال قريتي الدردارة والفكة.

وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، تواصل عمليات القصف الصاروخي المكثف على مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية في ريف تل تمر، مدعيا أن إحدى القذائف سقطت على مقربة من قاعدة للجيش الروسي في منطقة المباقر، لتقوم مروحيات روسية بالتحليق فوق الموقع.

المصدر: الأناضول + هاوار + المرصد السوري لحقوق الإنسان