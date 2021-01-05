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الجبير: القمة الخليجية انطلاقة جديدة نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية

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الجبير: القمة الخليجية انطلاقة جديدة نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية
Reuters
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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التاريخ سيسجل أن القمة الخليجية في العلا، تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية.

وشدد الجبير في تغريدة عبر "تويتر" على أنه "لن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر".

كما تقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"نجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي".

وأضاف: "بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معا جميع التحديات بعزم وثقة".

المصدر:RT

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