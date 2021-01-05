 
مباشر

ظريف: فض النزاع الخليجي يظهر نجاح مقاومة قطر الشجاعة للضغوط والابتزاز

أخبار العالم العربي

ظريف: فض النزاع الخليجي يظهر نجاح مقاومة قطر الشجاعة للضغوط والابتزاز
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi35

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اتفاق إنهاء النزاع الخليجي يظهر نجاح مقاومة قطر الشجاعة للضغوط والابتزاز.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "نبارك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط والابتزاز".

وأضاف: "إلى جيراننا العرب الآخرين، إيران ليست عدوا ولا تهديدا.. كفى أن تكونوا كبش فداء خاصة مع راعيكم المتهور الذي في طريقه للخروج".

وتابع: "حان الوقت لتلقي عرضنا لمنطقة قوية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا