ظريف: فض النزاع الخليجي يظهر نجاح مقاومة قطر الشجاعة للضغوط والابتزاز
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اتفاق إنهاء النزاع الخليجي يظهر نجاح مقاومة قطر الشجاعة للضغوط والابتزاز.
وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "نبارك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط والابتزاز".
وأضاف: "إلى جيراننا العرب الآخرين، إيران ليست عدوا ولا تهديدا.. كفى أن تكونوا كبش فداء خاصة مع راعيكم المتهور الذي في طريقه للخروج".
وتابع: "حان الوقت لتلقي عرضنا لمنطقة قوية".
Congratulations to Qatar for the success of its brave resistance to pressure & extortion.— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2021
To our other Arab neighbors: Iran is neither an enemy nor threat. Enough scapegoating—especially with your reckless patron on his way out.
Time to take our offer for a strong region. #HOPE
المصدر: RT