ثلاثة نواب كويتيين يتقدمون باستجواب لرئيس الوزراء

أعلن النائب في البرلمان الكويتي ثامر السويط تقدمه والنائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم، باستجواب لرئيس الوزراء صباح الخالد.

وقال السويط: "للتو تقدمنا باستجواب لرئيس الحكومة صباح الخالد بمشاركة الزميلين خالد العتيبي و بدر الداهوم، يضعه على المنصة ‏ليدفع ثمن تفريطه بحقوق الأمة ‏وتغليبه مصلحة فرد على مصلحة شعب".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بإعلان كل من النواب محمد المطير وعبد الكريم الكندري وصالح المطيري وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة، تأييدهم الاستجواب الثلاثي المقدم لرئيس الوزراء.

المصدر: "القبس"