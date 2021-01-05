بغداد وأنقرة بصدد إنشاء مركز بحثي يعنى بملف المياه

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بحث وزير وزارة الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني مع السفير التركي فاتح يلدز، مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

وناقش اللقاء بروتوكول التعاون بين البلدين المزمع بحثه منتصف يناير الحالي على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا.

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كما بحث الجانبان القضايا التي طرحت خلال زيارة الكاظمي وتسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه للتفاوض في ملف المياه.

وتطرق اللقاء إلى زيارة وفد تركي لمناقشة مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك والذي سيتم إنشاؤه في العراق لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

المصدر: RT