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قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في صورة التذكارية للقمة

أخبار العالم العربي

قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في صورة التذكارية للقمة
Reuters
القمة الخليجية في محافظة العلا
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نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صورة جامعة للقادة الخليجيين الذين شاركوا في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والصورة تم التقاطها في قاعة "المرايا" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد حافظ القادة الخليجيون في الصورة على قواعد التباعد الإجتماعي فيما ارتدى بعضهم الكمامة.

المصدر: RT

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