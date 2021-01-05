قادة الخليج يحافظون على قواعد التباعد في صورة التذكارية للقمة

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صورة جامعة للقادة الخليجيين الذين شاركوا في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو #ولي_العهد يترأس في #مرايا في #العلا اجتماع الدورة 41 للمجلس الخليجي ويعلن عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى ( قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ). pic.twitter.com/GmdEgUNKFM — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 5, 2021

والصورة تم التقاطها في قاعة "المرايا" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد حافظ القادة الخليجيون في الصورة على قواعد التباعد الإجتماعي فيما ارتدى بعضهم الكمامة.

المصدر: RT