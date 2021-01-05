الكاظمي يوجه بمنع عناصر القوات الأمنية من إجراء مقابلات إعلامية (وثيقة)

وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جميع منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التصريح في وسائل الإعلام الا بموافقته.

وجاء في وثيقة صادرة عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية: "يمنع منعا باتا ظهور جميع منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية من إجراء المقابلات الإعلامية والتصريحات في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن معلومات ومواقف قد يمس بها الأمن الوطني العراقي، إلا بعد استحصال موافقة سيادته".

المصدر: RT