مصر تخفض أسعار الطيران الداخلي تحفيزا للسياحة

تسلم مجلس الوزراء المصري، إخطارا بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، التي تحمل عنوان "شِّتى في مصر"، وذلك تحفيزا للسياحة الداخلية.

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وسيتم تنفيذ هذه المبادرة اعتبارا من يوم الجمعة، الواقع في الـ15 من الشهر الجاري، لغاية 28 فبراير القادم.

وتأتى هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التي من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

كما اتفق على أن تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، وعلى قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، وذلك للمساهمة في تشجيع حركة السفر.

المصدر: "اليوم السابع"