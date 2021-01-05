الرئيس اللبناني يوافق على شراء لقاح "فايزر"

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، على توقيع عقد مع شركة "فايزر" لشراء لقاحات كوفيد-19، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.

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كما وقع الرئيس عون الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير ولغاية صباح الاثنين الأول من فبراير في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوباء.

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أعلنت الإغلاق العام في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن أسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، معتبرا أن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.

المصدر: RT