مصادر لـRT تعلق على أنباء حول عودة حركة الطيران بين القاهرة والدوحة

قالت مصادر مسؤولة لـRT إنه لا معلومات مؤكدة أو توجيهات بعودة حركة الطيران بين القاهرة والدوحة، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي توجيهات من قبل المسؤولين بفتح حركة الطيران.

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من جانبه، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات خاصة لـRT، إن "قطر لم تنفذ شيئا من الشروط الثلاثة عشر لتفعيل المصالحة مع مصر ودول الخليج، ولا يزال الخطاب التحريضي الذي تمارسه "قناة الجزيرة" ضد مصر قائما لم يتغير".

وأضاف بكري أنه "لم يصدر من قطر أي التزام بتسليم العناصر المطلوبة أمنيا على ذمة قضايا في مصر وجميعهم مطلوبون على ذمة قضايا إرهاب صدر في الكثير منها أحكام نهائية.

ونوه بكري إلى أن "الولايات المتحدة تضغط بكل قوة لإعادة العلاقات رغم تشبث قطر بعدم تنفيذ شروط المصالحة"، وقال "أتمنى أن لا توافق القاهرة على المصالحة دون أن يكون هناك التزام واضح من قبل قطر بوقف خطاب التحريض الإعلامي ودعم الإرهاب وتسليم المطلوبين".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT