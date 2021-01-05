قاعة "مرايا" في العلا.. تحفة معمارية استثنائية تحتضن المصالحة الخليجية (فيديو)

تحتضن قاعة "مرايا" بمحافظة العلا، شمال غربي السعودية، القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون اليوم الثلاثاء، وهي تعد تحفة معمارية استثنائية.

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وتعد قاعة "مرايا" الاستثنائية في تصميمها وانعكاساتها، إحدى أهم معالم محافظة العلا، حيث أطلق عليها هذا الاسم لاكتساء واجهتها بالمرايا العملاقة العاكسة لسحر الطبيعة الخلابة في العلا التي تضم منطقة الحجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية قاعة "مرايا" ضمن قائمتها كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، إذ تبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 مترا مربعا من زجاج المرايا.

ويعد المبنى العاكس موطنا لمشهد الفنون والثقافة في العلا، وامتدادا للمنظر الطبيعي المحيط به، حيث يعكس حرفيا المنحدرات والتكوينات الصخرية الأسطورية ليتحول المبنى الفريد عملا فنيا في حد ذاته.

ويتخذ تصميم قاعة "مرايا" التي تقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية شكلا مكعبا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادا معماريا لطبيعة العلا.

وعن فكرة أكبر مبنى عاكس في العالم، أفاد مصمم المبنى المهندس المعماري الإيطالي فلوريان بوج بأن "قاعة مرايا تم إنشاؤها عن طريق الاجتزاء ونحت الكتل كما هو الحال في الهندسة المعمارية للأنباط، ويجعلنا هذا الصرح الفريد نفكر في المشهد الذي لا يضاهى من الملحمة الجيولوجية والتجريد الجذري للطبيعة الساحرة في العلا والتوغلات الفريدة للإنسان في المناظر الطبيعية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبين بوج أن الانعكاس يعطي "التوازن الغامر والشعور العميق بارتباط التراث الإنساني بالطبيعة وتداخلهما وتناغمهما معا، ما يلقي عبئا ومسؤولية لحماية تراثنا الإنساني المدمج مع الطبيعة الاستثنائية في العلا".

وفازت قاعة "مرايا" بجائزة "أركيتيزر إيه" التي تعد إحدى أكبر الجوائز المعمارية في العالم، حيث تركز على الترويج والاحتفال بأفضل هندسة معمارية خلال العام.

وقد تم اختيار "مرايا" كمرشح نهائي في فئة الهندسة المعمارية للزجاج من قبل شخصيات بارزة في مجالات متعددة من التصميم والتكنولوجيا والعقارات والموضة، وحصلت على أغلب الأصوات في فئتها لتكون الفائزة بجائزة الاختيار الجماهيري لعام 2020.

قاعة مرايا في العلا الحاصلة على أكبر مبنى عاكس في العالم ودخولها موسوعة غينيس 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/oXgfmvirKG — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 4, 2021

#قمه_العلا



قاعه مرايا العلا

التي تحتضن الثمه الخليجيه

فخامه وروعه وشي فضيع جداً pic.twitter.com/yZsCxRcJvp — 😔✋🏼 (@mohssen2015) January 5, 2021

المصدر: الشرق