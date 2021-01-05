ترحيب من طرابلس الليبية باتفاق الدوحة والرياض

رحب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية، بـ"عودة العلاقات" بين قطر والسعودية، معربا عن أمله بأن يساهم ذلك في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة.

وكتب المشري، عبر "فيسبوك" الليلة الماضية: "نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت، تطور مهم في اتجاه المصالحة الشاملة".

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والاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح أن السعودية وقطر اتفقتا، استجابة لمقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، في خطوة تهدف لتجاوز الأزمة الممتدة منذ العام 2017 بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها (الإمارات والبحرين ومصر) من جهة أخرى.

المصدر: RT