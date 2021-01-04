السعودية: القبض على مواطن سرق امرأة مشاركة برالي داكار
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن القبض على مواطن سرق امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار بمحافظة تربه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تربه من تحديد هويته وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم القبض عليه".
وأضافت: إن " شرطة منطقة مكة قامت بإيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة".
المصدر: "البيان"