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الجبير يغرد على منحه جائزة الاعتدال 2020

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الجبير يغرد على منحه جائزة الاعتدال 2020
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على منحه جائزة الاعتدال السعودية لعام 2020.

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وكتب "تويتر": "جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

وأعلن عن فوز الجبير بالجائزة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه اجتماع بمقر الإمارة في جدة.

وأكد في كلمته أن ذلك جاء "نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".

المصدر: تويتر+عكاظ

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