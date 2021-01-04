الجبير يغرد على منحه جائزة الاعتدال 2020

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على منحه جائزة الاعتدال السعودية لعام 2020.

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وكتب "تويتر": "جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- https://t.co/URiwLNH83Y — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) January 4, 2021

وأعلن عن فوز الجبير بالجائزة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه اجتماع بمقر الإمارة في جدة.

وأكد في كلمته أن ذلك جاء "نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة".

المصدر: تويتر+عكاظ