وزير الخارجية: نرفض إقحام لبنان في أي صراع

شدد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على ضرورة عدم إقحام لبنان في أي صراع، مشيرا إلى أنه راجع سفير لبنان لدى طهران للوقوف على خلفيات تصريحات المسؤول بالحرس الثوري الإيراني.

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وأكد وهبه أنه في الوقت الحاضر يتبنى الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون وتأكيده أن "لا أحد يشاركنا في الدفاع عن أراضي لبنان وسيادته وقراره"، بانتظار ما قد يصدر رسميا بشأن التصريح عن وزارة الخارجية الإيرانية أو عن الحكومة الإيرانية، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتبلغ أي شيء رسمي من طهران.

ودعا وهبة إلى الالتفاف حول موقف "عدم إقحام لبنان في أي صراع"، وأضاف: "نحن لا نعادي أي دولة ما عدا العدو الإسرائيلي، ولا نريد أن نكون خط دفاع عن أي دولة أخرى".

يأتي ذلك، عقب تأكيد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، السبت، أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وقال علي حاجي زادة خلال مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" مهددا: "لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك"، مشيرا إلى أن طهران تدعم "أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل".



المصدر: صحيفة نداء الوطن