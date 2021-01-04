الحريري ينعى الياس الرحباني: غصن هوى من شجرة الرحبانية

نعى رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري الموسيقار اللبناني الراحل الياس الرحباني، معتبرا أنه "غصن هوى من الشجرة الرحبانية"، مقدما تعازيه لعائلة الرحباني.

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وكتب الحريري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إن "الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الإنتاج الموسيقي الراقي".

الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي . أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه. — Saad Hariri (@saadhariri) January 4, 2021

وغيب الموت اليوم الموسيقار والفنان الكبير الياس الرحباني عن عمر يناهز الـ83 عاما وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

المصدر: RT