العراق.. حكومة إقليم كردستان توقف 10 آلاف راتب "غير قانوني"

أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، وقف أكثر من 10 آلاف راتب "غير قانوني في إطار عملية الإصلاح الجارية في الإقليم".

وذكرت في بيان صحفي، أن "القرار شمل 10 آلاف و609 راتبا تكررت أسماء من يتقاضاها مرتين أو أكثر في النظام البايومتري الخاص بتنظيم عمل الرواتب في الإقليم".

وأضافت، أن "عدد المشمولين بالقرار بلغ 21 ألفا و588 شخصا يتقاضون رواتب غير قانونية من الحكومة، بينهم متقاعدون يتسلمون أكثر من راتب".

وفي وقت سابق قررت حكومة إقليم كردستان العراق إيقاف 16 ألفا و505 راتبا "غير قانوني ضمن ذات العملية".

المصدر: RT