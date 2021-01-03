غزة.. الجيش المصري يعتقل 3 صيادين

أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن الجيش المصري اعتقل 3 من صياديي مدينة رفح في المنطقة الحدودية البحرية وصادر مركبهم.

وقال عياش: "الصيادون هم محمود السعيدني، ومحمد عادل البردويل، ونادر شلوف".

وأضاف: "نطالب السلطات المصرية بالإفراج العاجل عنهم وتسليمهم مركبهم".

وأشار إلى أن "اعتقال الصيادين في المنطقة الحدودية يجري عند اقترابهم من هذا المنطقة، فيتم ملاحقتهم وإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم".

وأطلقت زوارق مصرية النار في سبتمبر الماضي تجاه قارب صيد فلسطيني بعد اجتيازه الحدود البحرية بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل صيادين واعتقال ثالث.

المصدر: RT