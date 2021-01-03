الإمارات تستأنف الرحلات الجوية إلى السعودية

أعلنت شركة "طيران الإمارات" استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الـ4 من يناير الجاري، وذلك عقب إعلان السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية للرحلات الدولية.

وذكر متحدث باسم الشركة: "ستغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة في الساعة الرابعة من عصر غد الاثنين".

قررت الحكومة السعودية إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر: "الإمارات اليوم" + "سبق"