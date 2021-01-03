الصحة المصرية: لا علاقة لمخزون الأوكسجين بوفيات كورونا في المستشفيات

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد توفر مخزون كاف من غاز الأوكسجين الطبي بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا في البلاد.

وقالت: "الدولة لا تألو جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة كورونا".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن تقارير اللجنة المركزية التي وجهت الوزيرة بوضعها فور حدوث واقعة وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا، بيّنت أنه "لا علاقة بين حالات الوفاة وما يثار عن حدوث نقص في الأوكسجين بالمستشفى".

وقال: "شبكة الغازات بالمستشفى تعمل بكفاءة عالية، حيث كان الخزان يحتوي أمس على 500 لتر من غاز الأوكسجين الطبي، بالإضافة إلى تواجد شبكة غازات احتياطية بالمستشفى متصل بها 24 اسطوانة أكسجين طبي، وتواجد 45 اسطوانة أكسجين كمخزون استراتيجي بالمستشفى".

وأضاف: "حالات الوفاة التي وقعت أمس، كانت في فترات زمنية مختلفة، وأغلبها من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بكورونا".

وأكد سعي الدولة لتوفير مخزون كاف من الأوكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا بالتعاون مع كبريات شركات الغاز.

المصدر: RT