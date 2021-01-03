السعودية.. إصابات كورونا الأدنى في 9 أشهر والجبير يتلقى اللقاح
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
يأتي ذلك، ينما سجلت إصابات كورونا في السعودية انخفاضا دون الـ 100 الإصابة لأول مرة منذ 9 أشهر.
وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة: تسجيل 82 إصابة بفيروس #كورونا و 180 حالة تعافٍ و7 حالات وفاة في #المملكة.. ولا إصابات في #الباحة و #الجوف#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/VT0eX3O6eY— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 3, 2021
وكانت الحكومة السعودية قررت إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.
المصدر: الإخبارية