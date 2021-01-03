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السعودية.. إصابات كورونا الأدنى في 9 أشهر والجبير يتلقى اللقاح

أخبار العالم العربي

السعودية.. إصابات كورونا الأدنى في 9 أشهر والجبير يتلقى اللقاح
Reuters
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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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يأتي ذلك، ينما سجلت إصابات كورونا في السعودية انخفاضا دون الـ 100 الإصابة لأول مرة منذ 9 أشهر. 

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت  الحكومة السعودية قررت إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر: الإخبارية 

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