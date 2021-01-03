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نائبان عراقيان يتظاهران أمام السفارة الأمريكية ويهددان بـ"الثأر" (فيديو)

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نائبان عراقيان يتظاهران أمام السفارة الأمريكية ويهددان بـ
النائبان العراقيان أمام السفارة الأمريكية
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ظهر النائبان في البرلمان العراقي، حسن فدعم ويوسف الكلابي، اليوم الأحد، بمقطع فيديو، وهما يتظاهران أمام السفارة الأمريكية ببغداد في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وبحسب الفيديو، تحدث النائب العراقي حسن فدعم محتجا على السفارة الأمريكية بسبب اغتيال المهندس وسليماني، ووصفها بـ"سفارة الشر" وهدد بأخذ "الثأر" منها.

وتوجه الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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وأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

 

المصدر: RT

 

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