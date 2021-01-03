بغداد.. مسيرة في الذكرى السنوية لاغتيال سليماني والمهندس (فيديو)

توجه الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال مراسل RT، إن "الآلاف ساروا باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، ورفعوا صورهما ونددوا بالقصف الأمريكي الذي طالهما".

وأضاف، أن "من بين الشعارات التي رفعت ورددت، هي أخذ الثأر لهما والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق".

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وأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

المصدر: RT