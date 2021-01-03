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شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

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شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس
Reuters
شرطة العاصمة العراقية بغداد
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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، عن المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

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وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف قائد شرطة بغداد اللواء ركن ماجد الموسوي باشرت جميع قطعات قيادة العمليات بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية والتأبينية للشهداء وكذلك المسيرات".

 وأعلن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، أمس السبت، أن "عددا من الطرق ستقطع قرب منطقتي الكرخ والرصافة لتأمين خطة إحياء ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي".

ومن المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية اليوم تجمعات ومسيرات في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، وسط مخاوف من استهداف المنطقة الخضراء.

المصدر: السومرية

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