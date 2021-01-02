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الصدر يحذر من استهداف أي بعثة دبلوماسية في العراق

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الصدر يحذر من استهداف أي بعثة دبلوماسية في العراق
Reuters ALAA AL-MARJANI
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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حذر زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر من استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، واستهداف أي من البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال الصدر: "تريد بعض الجهات وبعض الدول، إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق".

وأضاف: "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا".

واعتبر أن كل من يفعل ذلك "هو عاص لأوامرنا وقراراتنا، بل يضر بأمن العراق أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع: "ولتعلموا أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع إلا لله تعالى".

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المصدر: RT

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