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مصر.. التحقيق بوفاة مريضتين بمستشفى زفتى بسبب نفاد الأكسجين

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مصر.. التحقيق بوفاة مريضتين بمستشفى زفتى بسبب نفاد الأكسجين
AFP YAHYA DIWER
فريق طبي في مستشفى مصرية
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باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في وفاة مريضتين بمستشفى زفتى العام في محافظة الغربية، جراء نفاد الأكسجين.

وأوضحت النيابة أنها تجري تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق وصولا لحقيقة سبب وفاة المريضين.

وأعلنت النيابة عن تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالغربية لحصر عدد المرضى بالمستشفى وتوضيح سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين وسبب وفاتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك لتحديد مدى سلامتها، وما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال.

ولفتت إلى أنها طلبت ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات إدارة البحث الجنائي، واستدعت ذوي المتوفين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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