السودان.. تفكيك شبكة إجرامية تزعمها أحد أكبر تجار أم درمان

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان تفكيك شبكة إجرامية نشطت في تهريب البنغو المخدر، عقب رصد ومراقبة ميدانية استمرت 3 أشهر.

وأكد مدير الإدارة اللواء شرطة سامي أحمد أحمد حريز، أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الإدارة في إنفاذ محور خفض العرض"، مضيفا أن "القوة بذلت جهودا كبيرة واستطاعت تأمين المعلومة وتنفيذ العملية باحترافية عالية خاصة وأن أفراد الشبكة من العناصر الإجرامية المتمرسة في مجال التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

وقال: "العملية استمرت لـ90 يوما من المرابطة والصبر حتى تكللت بالنجاح التام، كما تم استكمال التحريات لتقديم أوراق القضية للعدالة".

المصدر: "الراكوبة"