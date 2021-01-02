مؤسسة "ياسر عرفات" تنعى ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة

نعت مؤسسة "ياسر عرفات" ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة الأخت الصغرى غير الشقيقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، التي توفيت في مصر عن 70 عاما.

وكتبت المؤسسة: رحلت عن عالمنا اليوم في القاهرة ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة الأخت الصغرى غير الشقيقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من دون ذكر سبب الوفاة.

وأضافت: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان على مصابهم الجلل".

مؤسسة ياسر عرفات تنعى الأخت غير الشقيقة للرئيس المؤسس ميرفت القدوة (2021/1/2) Опубликовано ‎مؤسسة ياسر عرفات Yasser Arafat Foundation‎ Суббота, 2 января 2021 г.

المصدر: "وفا" + "معا"