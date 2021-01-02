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مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة "ترانزوم" وإعادة توزيع الشركات التابعة لها

مال وأعمال

مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة
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العاصمة العمانية مسقط - أرشيف
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أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وقال وزير المالية العماني، إن "القرار جاء في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق".

يتبع...

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