مسقط: حل المجموعة العمانية للطيران وشركة "ترانزوم" وإعادة توزيع الشركات التابعة لها

أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وقال وزير المالية العماني، إن "القرار جاء في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق".

وزير المالية:

في إطار دور #جهاز_الاستثمار_العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق،تم حل كل من المجموعةالعمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.#ميزانية_الأساس#وزارة_المالية_العمانيةpic.twitter.com/Ol9hnmWpqm — وزارة المالية - سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) January 2, 2021

يتبع...