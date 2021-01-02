"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، إن "قتلة قائد فيلق القدس قاسم سليماني أغبياء"، مؤكدا أن "الرد على اغتياله آت لا محالة".

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وأضاف قاووق خلال فعالية أقامها الحزب في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، في حديقة إيران في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، أن "من يعرف إيران وإباءها، لا يسأل إن كان سيكون هناك رد أو لا. واهم من لا يوقن بحتمية الرد، من لا يوقن بالرد لا يعرف إيران، ولا يعرف عزم رفاق درب وأبناء الحاج قاسم وبأسهم وشجاعتهم".

واعتبر قاووق أن "قتلة سليماني أغبياء، لأنهم لا زالوا يسألون هل سيكون هناك رد على عملية الاغتيال؟ بينما يجب أن يسألوا متى وكيف سيكون الرد؟".

وقال المسؤول متوجها للقتلة، "إذا كان عماد مغنية ترك لكم عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين المجهزين، فإن قاسم سليماني ترك لكم جيشا مليونيا من المقاومين المدربين المجهزين المشتاقين للشهادة".

وكشف قاووق أن سليماني كان "يحب أن يأتي إلى جنوب لبنان حيث يجتمع في بلدة مارون الراس مع قادة حزب الله، وكان يجول على الحدود من الناقورة إلى كفرشوبا وشبعا، ليؤسس للنصر المقبل، كما أسس لنصر تموز العام 2006"، وفق تعبيره.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام







