"هل نحن في المكسيك"؟.. كويتيون يعلقون على مقتل شاب من "البدون" بأربع طعنات ودهسه بمركبة

أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية بمقتل شاب من "البدون" (غير محددي الجنسية) في الكويت، متأثرا "بأربع طعنات تلقاها داخل ديوانية، ومن ثم دهسه بمركبة عمدا".

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وفارق الشاب البالغ من العمر 33 عاما الحياة، بعد نقله إلى مستشفى العدان.

مقتل شاب من فئة #البدون يبلغ من العمر 33عاماً متأثرا بـ 4 طعنات تلقاها داخل ديوانية ثم دهسه بمركبة عمداً حيث نقل الى مستشفى العدان قبل ان يفارق الحياة.

▪️إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/qJIQFdHXIy — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2021

وأعرب العديد عن أسفهم لمقتله، متفاجئين بهذه الجرائم، حيث تساءل البعض إن كانت الجريمة بـ"المكسيك"، فيما رأى البعض أنه يجب أن يصدر قرار إعدام بحق القاتل.

لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه ويغفرله وحسبي الله على الي أقتله لازم في قانون الي يقتل اعدام عشان يكون عبره لغيره — حسن الحربي (@hasan_alharbiy) January 2, 2021

شصاير ليش صرنا نفس المكسيك كل يوم قتل شنو هالناس — ⚖️ (@mtahat_8) January 2, 2021

لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه ويغفرله



4 طعنات ودهس !

هذا وين بالمكسيك ولا عندنا ؟ — أ.سلمان السعيدي (@salman_als3eady) January 2, 2021

المصدر: RT