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"هل نحن في المكسيك"؟.. كويتيون يعلقون على مقتل شاب من "البدون" بأربع طعنات ودهسه بمركبة

أخبار العالم العربي

Reuters Jamal Saidi
شخص يحمل علم الكويت
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أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية بمقتل شاب من "البدون" (غير محددي الجنسية) في الكويت، متأثرا "بأربع طعنات تلقاها داخل ديوانية، ومن ثم دهسه بمركبة عمدا".

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وفارق الشاب البالغ من العمر 33 عاما الحياة، بعد نقله إلى مستشفى العدان.

وأعرب العديد عن أسفهم لمقتله، متفاجئين بهذه الجرائم، حيث تساءل البعض إن كانت الجريمة بـ"المكسيك"، فيما رأى البعض أنه يجب أن يصدر قرار إعدام بحق القاتل.

المصدر: RT

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