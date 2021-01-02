الزقلعي يكذب الإشاعات حول الطعن المزعوم للسراج في قرار توحيد سعر الدينار الليبي

كذب غالب الزقلعي المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس بليبيا، أن يكون السراج قد طعن في قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر الصرف.

وأكد الزقلعي في تغريدة بصفحته بموقع "تويتر" قائلا "ننفي ما يشاع حول قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف". وأوضح أن "على العكس، فقد عبر السيد الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية".

ننفي مايشاع حول قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف،وعلى العكس فقد عبّر السيد الرئيس عن إرتياحه بإلتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية إنتعاش الإصلاحات الاقتصادية. — غالب الزقلعي Ghaleb Alzgalay (@alzgalay) January 1, 2021

يأتي توضيح غالب الزقلعي بعد شيوع أخبار أمس الجمعة تتحدث عن معارضة فائز السراج لقرار المصرف المركزي الليبي، الذي يرأسه الصديق الكبير، بتوحيد سعر العملة الليبية، الدينار الليبي، بالنسبة للدولار الأمريكي. وهو القرار الذي ثمنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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المصدر: موقع "أخبار ليبيا" الليبي/وكالة "سبوتنيك" الروسية/موقع "تويتر"