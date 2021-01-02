عبد الملك الحوثي يبعث برسالة لعائلة سليماني

بعث زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي برسالة لعائلة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

ووصف عبد الملك الحوثي القيادي الإيراني المغتال بأنه كان "جندي الإسلام الحاضر باهتمامه المتميز وإسهامه الكبير في كل ساحات وميادين المواجهة".

وكتب: "حظي الحاج قاسم بنفحات من بأس علي وتفاني الحسين عليه السلام ونفحات من تصميم وإيثار العباس عليه السلام"، مضيفا أن "الشهيد سليماني كان جنديا من جنود الله الذين كانوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة والإخلاص والتفاني والتواضع".

وحسب رسالة الزعيم الحوثي، فإن سليماني "فاز بأن تكون خاتمته شهادة مميزة تشهد بمدى تأثيره الكبير ومستوى انزعاج الطغاة المستكبرين منه، وقد أكرمه الله سبحانه بكرامة الجهاد كجندي لله حمل راية الإسلام بجدارة، وبما يليق بعشاق الحسين عليه السلام".

وكان سليماني قتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير عام 2020.

المصدر: المسيرة