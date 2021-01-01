الأوقاف المصرية: سنغلق أي مسجد يخالف الإجراءات الاحترازية

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه سيتم إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وحذر جمعه من اتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو عامل مسجد يقصر في أداء واجبه تجاه تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف: "غلق المساجد سيأتي في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات، حيث يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، وتفوض الأوقاف جميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق المساجد".

وقال: "لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين، أم كان قاصدا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وتابع: "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية إثم ومعصية ولا حرج في ظل الظروف الراهنة، وأنه على من صلى في بيته قصد الوقاية والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع".

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT