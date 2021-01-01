أسد يهاجم عاملا في حديقة حيوان الإسكندرية

نجا عامل بحديقة الحيوان في مدينة الإسكندرية المصرية من الموت إثر هجوم أسد عليه، حيث تمكن زملاؤه من إنقاذه في اللحظة المناسبة.

وقالت نبيلة عزيز مديرة الحديقة إنه تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للعامل، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة صحية جيدة.

وكانت حديقة الحيوان بالإسكندرية قد استأنفت نشاطها باستقبال الزوار في 24 أغسطس 2020، بعد إغلاقها في 17 مارس الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة "الأسبوع"