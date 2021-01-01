مقتل ضابط وجنديين بهجوم لـ"داعش" على الجيش العراقي في كركوك

شن تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما استهدف الجيش العراقي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك شمالي العراق اليوم، مما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين وإصابة جندي آخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش الإرهابي انفجرت مساء الجمعة في وادي الشاي جنوبي قضاء داقوق، استهدفت اللواء 45 من الجيش العراقي".

وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل الملازم أول نهاد فلاح واثنين من الجنود هما مرتضى جبار وصفاء المرشدي، وإصابة آخر بجروح".

ويعد هذا الهجوم الأول للتنظيم في العام الجديد بعدما شهد العام الماضي زيادة في وتيرة هجماته لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

وعلى الرغم من إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة، مستهدفا المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.

المصدر: "رووداو" + "السومرية نيوز"