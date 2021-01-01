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الجزائر.. 12 عائلة محاصرة في مركباتها بجبال الشريعة في البليدة

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الجزائر.. 12 عائلة محاصرة في مركباتها بجبال الشريعة في البليدة
Reuters
الجزائر
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أفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الجمعة بأن فرقة تدخل بالأماكن الوعرة مدعومة بعناصر الجيش، توجهت لأعالي جبال الشريعة بالبليدة لإنقاذ عائلات محاصرة في مركباتها.

وأفادت فرقة التدخل بأن حوالي 12 عائلة محاصرة بسبب الانزلاقات وعدم تزويد عجلات المركبات بالسلاسل ووعورة مسالك المنطقة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الفرقة تقوم حاليا بإنقاذ المركبات في انتظار وصول العتاد الخاص بمصالح الأشغال العمومية لفتح الطرقات واكتساح الجليد.

كما تشهد المنطقة منذ صباح اليوم توافدا كثيفا للمركبات، مما تسبب في اختناق مروري بمنطقة الشريعة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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