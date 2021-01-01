البنت والأب والجدة.. وفاة 3 أشخاص من عائلة مصرية خلال 9 ساعات

في حدث نادر بقرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية بمصر، توفي 3 أشخاص من بيت واحد بفاصل 9 ساعات حيث توفيت البنت ثم لحق بها الأب والجدة حزنا عليها.

وتوفيت الجدة بعد ساعات من وفاة زوج ابنتها الذي توفي بالسكته القلبية أثناء صلاة الجنازة على ابنته.

ويقول حامد المصري من أهالي القرية: "توفيت منذ قليل الحاجة السيدة عمرها 80 سنة، حماة صبري الحديدي، الذي توفي أثناء صلاة الجنازة على ابنته رباب"، مضيفا وفق صحف مصرية، أن القرية تحولت لسرادق عزاء كبير بسبب هذا الواقعة وتعيش "صدمة" منذ صباح اليوم بسبب الوفيات المتتالية بهذه الأسرة.

وقال خالد العطار أحد أهالي القرية، إن السيدة رباب صبري الحديدي 33 عاما، تعرضت لأزمة صحية مفاجئة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث كانت تعاني من مرض السكر في مرحلة متأخرة، وتتعرض لنوبات غيبوبة كل فترة.

وأضاف أن أسرتها ظلت لساعات تستغيث بالأطباء، ولم يلب الاستغاثة سوى طبيب كبير في السن، وعندما وقع الكشف عليها تبين وفاتها.

وأكد أنه أثناء مراسم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الجمعة اليوم، سقط والدها صبري الحديدي بالمعاش مغشيا عليه، وأثناء تلقيه الإسعافات الأولية والكشف عليه تبين أنه فارق الحياة.

وأشار إلى أن والدة المتوفية أصيبت بحالة من الانهيار منذ علمها بوفاة ابنتها ولم تستطع الخروج من المنزل لتوديعها إلى مثواها الأخير، لافتا إلى أنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها وتعتقد أن ما يجري حولها يتعلق بوفاة الابنة فقط.

وشيع أهالي قرية قرية النخاس التابعة لمحافظة الشرقية، جثمان الرجل وحماته الذين توفيا عقب وفاة ابنة الأول، وذلك خلال 9 ساعات فقط.

المصدر: "اليوم السابع"