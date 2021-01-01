بالفيديو.. حفل راقص في فندق بالكويت بمناسبة رأس السنة والحكومة تتحرك

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مراد، أن الوزارة رصدت مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني.

إقرأ المزيد

وأوضحت مراد أنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة.

وأكدت المتحدثة أن وزارة الإعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.

وكان النائب الكويتي صالح المطيري قال "إنه تم التواصل مع وزير الإعلام الذي وعد بإجراء تحقيق بخصوص الحفلات الماجنة في أحد الفنادق"، مطالبا "وزراء الداخلية والتجارة والصحة بمتابعة هذا الملف كل فيما يخصه، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم وسوف يتم توجيه ومتابعة مجموعة أسئلة برلمانية في الأيام المقبلة".

فيديو / حفل راقص في فندق بمناسبة احتفالية رأس السنة يشعل تصريحات النواب المحافظين والإسلاميين. pic.twitter.com/VtxZJNwHlw — المجلس (@Almajlliss) January 1, 2021

المصدر: القبس+ المجلس+ الراي