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الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد

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الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد
Reuters
النجف، العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان، إن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت الـ90.5% من المصابين بفيروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".

وأشار إلى أن "الوزارة أجرت أكثر من 41000 فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مبينا أن "نسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2% من عدد الفحوصات".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"

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