القاهرة: عمّان قررت إعفاء 80% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عمل الوافدين

قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل للوافدين، بحسب ما أعلن هيثم سعد الدين، المستشار لوزير القوى العاملة في مصر.

وقال سعد الدين إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وذكر أن التقرير يشير إلى قرار صدر من مجلس الوزراء الأردني بإعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل للوافدين.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان طلعت السيد، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عمل غير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوما، وذلك حتى 31 يناير 2021.

المصدر: اليوم السابع