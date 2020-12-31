الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج للقاح جديد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد "إن النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

وأضاف سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي للتهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة، "أن سنة 2020 هي سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية".

وتطرق سعيد إلى المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني قائلا: "هذا الحوار الذي تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة".

واشترط الرئيس التونسي مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب في صياغة التصورات والحلول التي ستنبثق عنه.

وأثنى على أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية في مجابهة جائحة كورونا، معبرا عن أمله في أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل.

المصدر: RT + وكالات