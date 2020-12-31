مدحت العدل: هناك تغييب للعقل المصري منذ 50 سنة

قال المؤلف والسيناريست المصري مدحت العدل المرشح لانتخابات نادي الزمالك، إن الكثير من وسائل الإعلام تنادي بنبذ التعصب الرياضي لكنها تقوم بعكس ذلك على أرض الواقع.

وأضاف بحديث متلفز أن "قنوات الأندية لازم تعلن عن دعمها لفرقها وهذا الطبيعي ولكن دون التعصب"

وأوضح أن قناة ريال مدريد تشجع ناديها طوال الوقت ولكن دون التعرض لنادي برشلونة، لافتا إلى أن المجتمع المصري يعيش في وضع مغاير.

وتابع: "هناك عملية تجريف للعقل المصري وإعلاء للدروشة، وبقالنا كده أكثر من 50 سنة والسوشيال ميديا اصحبت وسيلة للترويج لده والترويج للمؤامرة، ومنطق الضعيف أن يدعى دائما بالمؤامرة عليه من الآخرين".

المصدر: الشروق